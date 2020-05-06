С 11 мая необходимо увеличивать в городах количество функционирующего общественного транспорта, чтобы работники учреждений, которые откроются, могли добраться на работу.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства 6 мая, сообщает Укринформ.

«Надо увеличивать количество общественного транспорта с 11 мая для того, чтобы обеспечить возможность добираться до мест работы для того бизнеса, который уже будет открыт и, соответственно, здесь каждый город должен разумно и адаптивно подходить к обеспечению работы общественного транспорта», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что запуск работы общественного транспорта планируется в рамках концепции адаптивного карантина и напомнил о совместной ответственности с местными властями.

Шмыгаль обратил внимание, что общественный транспорт, особенно в крупных городах, является риском получения сразу сотен новых больных и поэтому необходимо действовать постепенно с целью безопасности.

«Каждый городской голова, в том числе крупных городов, несет личную ответственность за ситуацию в каждом городе и за режим работы общественного транспорта. Со стороны Кабмина и Министерства здравоохранения все алгоритмы и процедуры при необходимости будут истолкованы дополнительно», - отметил Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что метрополитен в Украине заработает в ограниченном режиме на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий.