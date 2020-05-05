Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта, ветерана Андрея Антоненко.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда от 3 апреля, которым его оставили под стражей до 1 июня текущего года.



Суд оставил в силе постановление Печерского райсуда о содержании Антоненко под стражей и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы его адвокатам. Таким образом Антоненко будет находиться под стражей до 1 июня текущего года.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

14 февраля Киевский апелляционный суд отказал в смягчении меры пресечения подозреваемой Кузьменко.