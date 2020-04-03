Печерский районный суд Киева продлил до 1 мая меру пресечения в виде содержания под стражей ветерану АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил его адвокат Станислав Кулик, передает Укринформ.

«Судья Белоцерковец продлил Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня», - сказал он.

Адвокат добавил, что это решение суда будет обжаловано.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

14 февраля Киевский апелляционный суд отказал в смягчении меры пресечения подозреваемой Кузьменко.