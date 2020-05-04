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Полиция в течение последних трех дней провела проверку более 160-ти супермаркетов, на работников сети «Эпицентр» составили 29 протоколов о нарушении карантинных требований.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает Укринформ.

«За последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм. В том числе мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе «Эпицентра» и «Новой линии». Сейчас есть протоколы по нарушениям - в том числе 94 протокола по супермаркетам, 29 - сети «Эпицентр», 140 протоколов по нарушениям объектов общественного питания», - уточнил Аваков.

Министр также отметил, что в магазинах сети «Эпицентр» и «Новая линия» правоохранители зафиксировали случаи, когда торговали мебелью, электроникой, что не было предусмотрено условиями карантина.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль  заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Карантин в Украине продлят до 22 мая со смягчениями. 
ForUm

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