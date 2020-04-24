Выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Подробности» на телеканале «Интер» в пятницу, 24 апреля.

Он отметил, что, основываясь на цифрах и расчетах Национальной академии наук Украины, Кабинет Министров имеет основания говорить о том, что рост прироста больных, который можно назвать следующим пиком, ожидается с 3 по 8 мая.

«С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п.», - сказал глава правительства.

По его словам, следующий этап выхода из карантина – это тот этап, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и начнут высвобождаться от больных медицинские учреждения.

«Третий, четвертый и пятый этапы – это фактически завершение карантина. Кроме этого есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы», - отметил Шмыгаль.

Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт и с какими ограничениями Украине придется жить.

«Это так называемая «экономика неприкосновенности»: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно, и в следующем», - отметил премьер-министр.

По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.