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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что есть достаточное количество депутатов, чтобы поддержать голосование за назначение бывшего президента Грузии и руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьера. Об этом он рассказал в интервью Украина 24, сообщает УНИАН.

При этом Тимошенко уверен, что общественность узнает подробнее о предложении президента Саакашвили уже в ближайшие дни.

«Эта история началась, но еще не закончилась. Это небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что за несколько дней мы узнаем информацию», – сказал он.

Также заместитель председателя ОП убежден, что бывший президент Грузии прекрасно подходит для должности вице-премьера. «И я думаю, наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами», – добавил Тимошенко, отметив, что премьер «в хороших отношениях с Саакашвили».

«Не все должности требуют голосования Верховной Рады. Если надо будет голосовать за Саакашвили в Раде, голоса под это есть», – отметил Тимошенко.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Саакашвили пытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность.

Председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента страны Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства. 

30 апреля лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что для Саакашвили нашли новую должность.
ForUm

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