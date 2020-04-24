Председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента страны Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Если Саакашвили будет назначен украинским вице-премьером, человек, который виновен по грузинскому законодательству и находится в розыске, это, очевидно, очень осложнит отношения Грузии и Украины. Я не исключаю, что в повестке дня станет и вопрос о пересмотре дипломатических отношений, несмотря на то, что связь между двумя странами для нас очень ценна», - сказал Ионатамишвили, выступая 23 апреля от имени фракции.

Также о том, что Тбилиси может воспринять как недружественный шаг возможное назначение Саакашвили, заявлял посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее Саакашвили заявлял, что президент Украины предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Саакашвили пытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность.