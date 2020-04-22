Президент Владимир Зеленский предложил бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили занять должность вице-премьера по вопросам реформ. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также была очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», – написал он.

Саакашвили отметил, что поддерживал Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает на посту президента и связывает с его командой большие надежды для Украины. «Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом в жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах», – подчеркнул он.

«Я представлю в Верховной Раде свои предложения по неотложным изменениям как части правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как за пределами Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте. Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей», – заявил Саакашвили.

«Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране», – подытожил он.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября 2017 года Саакашвили заявил, что получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

В октябре Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша в феврале 2018 года.