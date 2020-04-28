Вспышек коронавируса в столичных общежитиях на сегодня не выявлено. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве сегодня 473 общежития различных форм собственности. 77 из них - в коммунальной собственности города. Мы очень вовремя ввели ограничительные меры. Еще 18 марта городские власти обратились в учреждения высшего образования, чтобы они выполнили противоэпидемические мероприятия и отпустили студентов из общежитий домой. Студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, позволили жить в общежитиях на период карантина. Руководителям высших учебных заведений было поручено усилить санитарный и противоэпидемический режим в общежитиях», - отметил Кличко.

По его словам, все учреждения обеспечили моющими и дезинфицирующими средствами. Оборудовали помещение для изоляции больных в случае необходимости. Ввели обязательный температурный скрининг и постоянный надзор медработниками.

«У нас были единичные случаи, когда в общежитиях выявляли больных. Все помнят ситуацию в Киевском институте музыки имени Глиэра. Там обнаружили зараженного молодого человека. Впрочем, его вовремя госпитализировали. А все остальные студенты, находившиеся в общежитии, прошли двухнедельную обсервацию», - подчеркнул мэр Киева.

Такой же строгий режим город ввел и в общежитиях, где живут работники коммунальных предприятий столицы. Там тоже постоянно проводят дезинфекцию. Врачи регулярно осматривают жителей и измеряют им температуру. Если есть подозрение на коронавирус - пациента госпитализируют в больницу. «Вспышки болезни в столичных общежитиях сегодня не выявлено», - отметил Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, в общежитии города Вишневого, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок.

Также случай массового заболевания коронавирусом зафиксирован в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка в Киево-Святошинском районе.