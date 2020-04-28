также в разделеСтолица
В Киеве мужчина подорвал себя и жену гранатой 11
Обнародован план ослабления карантина в Киеве 48
Число случаев COVID-19 в столице достигло 1298 14
Слончаку сообщили о подозрении 41
На всех станциях столичного метро проводят ремонтные работы 16
В Киеве дождь побил рекорд, а в Чернобыле выпало 0,1 мм осадков 33
В сети появилось видео стычки Слончака с патрульными 70
У Кличко есть замечания к плану Шмыгаля по выходу из карантина 32
Кличко уволил распускающего руки зама 73
В Киеве – 32 новых случая COVID-19, 20 из них – у семинаристов лавры 46
Заму Кличко за нападение на патрульного грозит до 5 лет 74
Зама Кличко задержали за нападение на патрульного 74
В киевском метро опровергли информацию о датах восстановления работы 26
За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 10 медиков 14
При каких условиях возобновит работу киевское метро 64
Кличко: Лечение одного больного коронавирусом стоит 5-15 тысяч в сутки 27
За сутки в Киеве коронавирусом заразились еще 63 человека 20
Киев находится на втором месте мирового антирейтинга по состоянию воздуха 13

Вспышек коронавируса в столичных общежитиях на сегодня не выявлено. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве сегодня 473 общежития различных форм собственности. 77 из них - в коммунальной собственности города. Мы очень вовремя ввели ограничительные меры. Еще 18 марта городские власти обратились в учреждения высшего образования, чтобы они выполнили противоэпидемические мероприятия и отпустили студентов из общежитий домой. Студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, позволили жить в общежитиях на период карантина. Руководителям высших учебных заведений было поручено усилить санитарный и противоэпидемический режим в общежитиях», - отметил Кличко.

По его словам, все учреждения обеспечили моющими и дезинфицирующими средствами. Оборудовали помещение для изоляции больных в случае необходимости. Ввели обязательный температурный скрининг и постоянный надзор медработниками.

«У нас были единичные случаи, когда в общежитиях выявляли больных. Все помнят ситуацию в Киевском институте музыки имени Глиэра. Там обнаружили зараженного молодого человека. Впрочем, его вовремя госпитализировали. А все остальные студенты, находившиеся в общежитии, прошли двухнедельную обсервацию», - подчеркнул мэр Киева.

Такой же строгий режим город ввел и в общежитиях, где живут работники коммунальных предприятий столицы. Там тоже постоянно проводят дезинфекцию. Врачи регулярно осматривают жителей и измеряют им температуру. Если есть подозрение на коронавирус - пациента госпитализируют в больницу. «Вспышки болезни в столичных общежитиях сегодня не выявлено», - отметил Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, в общежитии города Вишневого, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок.

Также случай массового заболевания коронавирусом зафиксирован в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка в Киево-Святошинском районе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5919 грн.
21
Теги