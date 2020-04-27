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Очередной случай массового заболевания коронавирусом зафиксирован в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка в Киево-Святошинском районе, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Отмечается, что это 20-ти этажное здание на улице Бархатная, 18-А, принадлежащее частному вузу. Система - блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты: кухня и санузел.

По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболело 6 из них и комендант общежития.

«Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестовали 20 человек. Вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается», – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что принимаются стандартные противоэпидемические мероприятия:

- ограничение доступа в общежитие посторонних лиц;

- ограничение передвижения жителей между этажами;

- ежедневный температурный скрининг всех жителей;

- проведена основательная дезинфекцию общежития и предоставлены рекомендации ежедневной дезинфекции;

- противоэпидемиологическому штабу Киево-Святошинской райгосадминистрации поручено установить на входе санитарно-карантинный пункт.

- согласно решению Кабинета Министров Украины, указанное общежитие определено изолятором.

«Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии, в с. П. Борщаговка, держим на контроле. Принимаем все необходимые меры. Постоянно привлекаем внимание власти на местах к необходимости тщательного контроля текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в местах массового проживания людей. В т.ч. и общежитиях. Спасибо врачам Киево-Святошинской центральной районной больницы, которые быстро сориентировались в ситуации и оперативно сделали необходимый тест», – заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Как ранее сообщал ForUm, в общежитии города Вишневого, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок.
ForUm

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