В Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии. Об этом на брифинге заявил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает 112 Украина.

По его словам, общежитие находится в частной собственности и, по предварительным данным, в нем проживают более 300 человек.

«Точное количество жильцов выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент там выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть два умерших», - сказал Володин.

Он добавил, что всем жильцам делают ПЦР-тесты, в самом общежитии ограничено передвижение. Окончательные данные о масштабах заболевания будут завтра вечером.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.