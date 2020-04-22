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В общежитии города Вишневого, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок, сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным двое жителей одного из общежитий города умерли от коронавируса, еще 37 инфицированны, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.

«Как только стало известно о массовом случае заболевания COVID-19, нацгвардейцы Печерской бригады НГУ сразу же приступили к обеспечению карантинных мероприятий и охране общественного порядка территории общежития», - рассказывает лейтенант Сергей Шендрик.

Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса.

Жителей дома полностью изолировали, посетителей не допускают внутрь. Сотрудники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.
ForUm

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