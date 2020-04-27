Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов рассмотрел все 16 тысяч правок к закону о банках, который в частности, делает невозможным возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, попавшего в скандал накануне.

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении Слончака.

Полиция сообщила о подозрении Слончаку по факту нападения на патрульного.

Кабинет Министров и Национальны банк Украины готовят программу по запуску ипотеки для населения по ставке около 10%. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В случае увеличения количества заболевших коронавирусом после ослабления карантина Кабинет Министров будет возвращаться к более жестким ограничениям. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили генерального директора государственного предприятия на предоставлении неправомерной выгоды и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Размер государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2020 года уменьшился на $3 млрд — до $80,38 млрд (в долларовом эквиваленте).

Народный депутат Украины от «Европейской солидарности», экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович планирует прийти завтра, 28 апреля, на допрос в Государственное бюро расследований по делу о международном форуме памяти Голодомора.

Правительство поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или четвертому.

Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую ​​возможность.