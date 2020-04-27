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Размер государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2020 года уменьшился на $3 млрд — до $80,38 млрд (в долларовом эквиваленте).

Такие данные содержатся в статистике Министерства финансов, сообщает hromadske.

Сейчас совокупные долговые обязательства государства составляют $70,87 млрд (на $2,75 млрд меньше, чем в феврале), еще $9,51 млрд государство гарантирует по кредитам третьим лицам.

Из собственно государственного долга большую часть составляют внешние заимствования — $40,34 млрд. Обязательства по внутреннему долгу составляют $30,53 млрд.

В гривневом эквиваленте государственный долг Украины в марте 2020 года вырос на 207,72 млрд грн до 2,225 трлн грн (преимущественно из-за девальвации гривны).

По данным Министерства финансов, по состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга составляет $83,38 млрд.

 
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