Правительство поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это и есть реальный «аудит государства», который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах», - написал он в Facebook.

Шмыгаль пояснил, что Кабмин принял решение об увольнении глав Таможенной и Налоговой служб, «ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий».

«Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса»,- заявил премьер.

Сейчас ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топ-чиновников. «Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет Министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время», - заявил Шмыгаль.

Напомним, что 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Нефедов заявил, что не знает причину такого решения Кабмина. «Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения», - сообщил он.

Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.