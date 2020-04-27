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Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую ​​возможность.  

«Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения «Дий дома» на платформе «Дия», - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

Напомним, 1 апреля в МВД заявляли, что больше не дадут согласия ни на один чартер для эвакуации.
ForUm

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