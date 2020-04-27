Комитет Верховной Рады по вопросам финансов рассмотрел все 16 тысяч правок к закону о банках, который в частности, делает невозможным возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Рассмотрение всех поправок в закон о банках на Комитете завершен!!! 18 членов Комитета «За»! Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса Приватбанка и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений», - написал он в Facebook.

Среди изменений в тексте закона:

убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;

изменена процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;

судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу настоящего Закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим Законом;

внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;

технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта. Включительно со всеми моими 10-ю поправками.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.