Народный депутат Украины от «Европейской солидарности», экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович планирует прийти завтра, 28 апреля, на допрос в Государственное бюро расследований по делу о международном форуме памяти Голодомора.

«Завтра, 28 апреля, иду на допрос в ГБР в деле международного форума памяти Голодомора», - написал он в Facebook.

Вятрович сообщил, что ГБР квалифицирует организацию международного форума «Украина помнит, мир признает» к 85-й годовщине Голодомора в 2018 году как «злоупотребление служебным положением», угрожая ему 5-8 годами тюрьмы.

«Это абсурдное дело – составляющая давления против людей, системно отстаивающих украинские национальные интересы Украины и противодействующие русскому меру. Своеобразная реакция на 15 лет моей работы по открытию правды о геноциде украинцев, рассекречивание архивов КГБ, национальное и мировое признание преступного характера Голодомора», - отметил он.

Кроме того, нардеп считает дело ГБР реакцией на его принципиальную позицию в деле «минской зрады Ермака и Кучмы».

Напомним, дело ГБР инициировано нардепом Бужанским.