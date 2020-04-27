Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении замглавы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака, который ударил полицейского.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в ответ на замечание мужчина с явными признаками алкогольного опьянения ударил полицейского.

Вчера в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгера она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.