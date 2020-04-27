также в разделеОбщество
В горных районах Карпат высажено уже 3,5 миллиона деревьев
МАУ перевезла из Майами в Украину 259 человек 7
В Почаеве максимально усиливают карантин 23
Назван победитель 10 сезона «Голоса страны» 36
Пожары в Чернобыльской зоне: Спасатели пытаются локализовать 2 ячейки 13
Обнародован список городов мира, из которых эвакуируют украинцев 46
В УПЦ МП отрицают, что все священники Киево-Печерской лавры заболели COVID-19 27
Украина 28 апреля возобновит авиарейсы для возвращения своих граждан 47
Зеленский - пожарникам в Чернобыле: Вы для нас - герои 13
Коронавирус подтвердили почти у 1700 украинских медиков 29
Количество инфицированных коронавирусом в ВСУ возросло до 38 10
Сегодня 34-я годовщина Чернобыльской катастрофы 48
Из Турции на пароме эвакуировали 90 украинцев 48
В приложении «Дія» теперь можно оформить пособие по безработице 53
Коронавирус в Украине 26 апреля: за сутки - 492 новых случая 54
В ближайшие дни похолодает 105
Оксана Марченко и Виктор Медведчук передали медицинские средства в семь больниц в разных областях Украины 63
ВСУ испытали ракету Ольха-М 30

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или четвертому.

«Если у нас будет резкое снижение (количества - ред.) больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап», - приводит слова Ляшко Интерфакс-Украина.

Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода страны из карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5614 грн.
37
Теги