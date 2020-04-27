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В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с президентом Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.

Глава правительства отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период», - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании правительства в среду, 29 апреля.
ForUm

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