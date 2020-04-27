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Кабинет Министров и Национальны банк Украины готовят программу по запуску ипотеки для населения по ставке около 10%. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я приветствую решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до восьми процентов. Это дает банкам возможность снизить ставку по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, поэтому все мы с нетерпением ждем такое решение», – заявил он.

Среди прочего, по словам президента, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. «Первая - это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.
ForUm

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