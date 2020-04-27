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Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

«Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

В то же время на совещании стало понятно, что украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 тыс. человек посетили кладбища, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая.
ForUm

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