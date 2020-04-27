НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили генерального директора государственного предприятия на предоставлении неправомерной выгоды и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), сообщает пресс-служба НАБУ.
27 апреля 2020 руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.369 УК Украины. («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).
Следствие задокументировало, что генеральный директор передал и.о. председателя ГАЗО 210 тыс. грн в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии более чем 430 тыс. грн.
Расследование указанных фактов детективы Национального бюро начали в марте 2020 по обращению и.о. председателя ГАЗО.
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