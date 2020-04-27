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Полиция сообщила о подозрении бывшему заместителю главы Киевской городской госадминистрации Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного, сообщает пресс-служба столичного главка.

По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева полицейские остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения, за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.

Пассажиром иномарки оказался замглавы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который ударил полицейского в лицо.

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении Слончака.

Сегодня, 27 апреля, Кличко уволил Слончака.  
ForUm

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