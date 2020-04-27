Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, попавшего в скандал накануне.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет», - подчеркнул Кличко.

Также мэр столицы извинился за поведение Слончака и подчеркнул, что чиновник должен отвечать за свои поступки перед законом.

«Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое ​​недостойную поведение заместителя председателя КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины», - отметил Кличко.

Напомним, в воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева полицейские остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения, за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.

Пассажиром иномарки оказался замглавы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который ударил полицейского в лицо.

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении Слончака.