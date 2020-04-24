По состоянию на 10:00 24 апреля в Вишневом в Киевской области, где в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса, зарегистрировали у 101 больного СOVID-19, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Кроме того, в области официально подтверждено 505 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 54 новых случая коронавирусной болезни.

Больше всего больных в Киево-Святошинском районе – 188. В частности, уже 101 больной в городе Вишневом.

Среди всех больных в Киевской области 44 – дети. 38 человек за время пандемии преодолели коронавирус, 12 человек – умерли.

Как ранее сообщал ForUm, в общежитии города Вишневого, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок.