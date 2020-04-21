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Правительство планирует продлить карантинные мероприятия, поскольку не было пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Также рассматривается возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

По состоянию на 21 апреля в Украине COVID-19 диагностировали у 1138 медицинских работников, за последние сутки заболели 64 медработника.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о намерении инициировать продление карантина и одновременно проанонсировал его ослабление.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после преодоления пика распространения заболевания коронавирусом.

Украина впервые с 2009 года вошла в сотню «Индекса свободы прессы» от организации «Репортеры без границ». Страна поднялась на шесть позиций - на 96 место.

В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.

В Одесской области закрыли на карантин город Подольск – туда смогут попасть только местные жители и работники жизненно необходимых предприятий. Транзитный проезд через город будет заблокирован.

Город Почаев Тернопольской области, где располагается Свято-Успенская Почаевская лавра, с 10:00 21 апреля закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Въезды и выезды из Донецкой области закрыли из-за пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре, в котором приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. 

Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ Московского патриархата могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Правительство России исключило из своего санкционного списка двух украинских предпринимателей – Вадима Новинского и Андрея Киселева.

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. 

Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение «стадионных обещаний» Владимира Зеленского, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко 19 апреля 2019.
ForUm

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