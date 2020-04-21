Украина впервые с 2009 года вошла в сотню «Индекса свободы прессы» от организации «Репортеры без границ». Страна поднялась на шесть позиций - на 96 место, сообщает Радио Свобода.

При этом Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла и теперь ее индекс - 32,52 (чем ниже число, тем лучшим считается результат). То есть продвижение Украины в рейтинге произошло за счет худших показателей других стран.

«Репортеры без границ» указывают на недофинансирование Общественного вещания. Также организация отмечает, что нужно снижать влияние олигархов на медиа, поощрять независимость редакций и бороться с безнаказанным насилием против журналистов.

Авторы индекса заявляют, что информационная война с Россией имела негативные последствия, включая запрет российских сайтов, запреты на въезд для иностранных журналистов и судами по делам о государственной измене.

По мнению «Репортеров без границ», смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с угрозами и нападениями на журналистов. Они вспоминают о черкасском журналисте Вадиме Комарове, который умер после нападения летом 2019 года.

«Беспокойство и в дальнейшем вызывают вопросы доступа к информации, манипуляции в новостях, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и крайности в борьбе с фейковыми новостями (включая предложенные законом о борьбе с дезинформацией, который будет угрожать свободе прессы)», - заявили «Репортеры без границ».

В организации добавили, что неподконтрольные Украины районы Донбасса остаются недоступными для журналистов и западных обозревателей.

В этом году «Индекс свободы прессы» возглавляют Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды.

Напомним, в рейтинге международной правозащитной организации «Репортеры без границ» свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год Украина заняла 102 место.