Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после преодоления пика распространения заболевания коронавирусом.

Об этом он сказал во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу отметить, что некоторые европейские страны уже прошли пик заболевания, начинают ослаблять ограничения, но очень осторожно и медленно», - отметил Кличко.

Он сообщил, что общается с мэрами городов Европы и руководителями некоторых государств.

«Анализирую, как и что они делают в этой ситуации. Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно «оживлять» экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет», - подчеркнул Кличко.

Напомним, Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая.