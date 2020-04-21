По состоянию на 21 апреля в Украине COVID-19 диагностировали у 1138 медицинских работников, за последние сутки заболели 64 медработника.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Всего за время пандемии заболело 6125 человек, из них 399 детей и 1138 медицинских работников», - сказал Степанов.

Как сообщал ForUm, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.