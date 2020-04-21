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Въезды и выезды из Донецкой области закрыли из-за пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре, в котором приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании, которое провел глава Офиса президента Андрей Ермак с председателями областных государственных администраций, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.   

По словам Кириленко, в Свято-Успенской Святогорской лавре накануне во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мероприятий, в частности скопление людей без средств индивидуальной защиты.

«Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала», - сообщил он.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории.

Кроме того, председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены со временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты. Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Напомним, 19 апреля в Святогорской лавре провели пасхальную службу, во время которой священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию. По данному факту полиция начала уголовное производство.

 
ForUm

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