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В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила облгосадминистрация.

«Умерла жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года, которая заболела 1 апреля и 9 апреля она была госпитализирована в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» с подозрением на коронавирусную инфекциею COVID-19. Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторным методом ПЦР... Дата смерти - 21 апреля», - говорится в сообщении.

Николаевщина длительное время оставалась единственной областью без зафиксированных случаев коронавируса.

9 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаеве людей, у которых диагностировали пневмонию, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружен.
ForUm

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