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Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ Московского патриархата могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения. Об этом в эфире hromadske заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

На вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить, Немчинов ответил:

«Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышала прогнозы. Она была значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были».

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100. — Ред.).

«К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта», — подчеркнул министр.

В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина по карантину.

«Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте», — резюмировал он.

Напомним, въезды и выезды из Донецкой области закрыли из-за пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре, в котором приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. 

Город Почаев Тернопольской области, где располагается Свято-Успенская Почаевская лавра, 21 апреля закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Правительство планирует продлить карантинные мероприятия, поскольку не было пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Также рассматривается возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.
ForUm

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