Правительство России исключило из своего санкционного списка двух украинских предпринимателей – Вадима Новинского и Андрея Киселева.

Постановление об этом от 20 апреля обнародовано на российском официальном интернет-портале правовой информации и таким образом вступило в силу, пишет Радио Свобода.

Под упомянутым в ней номером 216 в российском санкционном списке версии конца 2018 был Киселев Андрей Николаевич, под номером 358 – Новинский.

Киселев, в частности, является одним из двух конечных бенефициаров (вместе с Натальей Киселевой) ООО «Укртрейд компани ЛТД», его также связывают с компанией ООО «Укр мет», в которой он был записан как коммерческий директор до 2014 года. В предыдущем созыве Верховной Рады Киселев, официально зарегистрированное постоянное место жительства которого в настоящее время оккупированном Донецке, был народным депутатом от «Оппозиционного блока», он до сих пор записан как уполномоченное лицо Донецкой городской организации всеукраинской молодежной общественной организации «Молодые регионы», созданной в свое время тогдашней Партией регионов.

Вадим Новинский, родом из России (гражданство Украины ему предоставил 2012 тогдашний президент Украины Виктор Янукович), и в настоящее время является народным депутатом (внефракционный, член «Оппозиционного блока»). В длинном перечне его активов главные - ЗАО «Смарт-холдинг» и построенная вокруг него группа компаний, в которой он является конечным бенефициаром, и значительная доля в группе компаний «Метинвест», в которой бенефициаром является Ринат Ахметов. Он также известен своей активной позицией в поддержку украинского подразделения Русской православной церкви - УПЦ (МП).

Оба попали в санкционный список в декабре 2018 года. Изначально Россия ввела свои санкции против большой группы украинских физических и юридических лиц в ноябре 2018 года, мотивируя их «недружественными действиями Украины» относительно граждан и юридических лиц из России, то есть в ответ на украинские санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к агрессии Москвы против Украины. Российские меры предусматривали замораживание активов подсанкционных на территории России и запрет им выводить капитал из этой страны.

В российские списки, кроме проукраинских деятелей, попала и группа граждан Украины относительно ли откровенно пророссийского направления. В Украине это комментировали как «операцию прикрытия», имея в виду, что внесением в список Россия «прикрывала агентов влияния Москвы в Украине».