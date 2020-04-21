В Одесской области закрыли на карантин город Подольск – туда смогут попасть только местные жители и работники жизненно необходимых предприятий. Транзитный проезд через город будет заблокирован, сообщил 21 апреля заместитель главы управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин.

«Режим допуска в Подольск будет строго ограничен. Туда нельзя будет приехать, чтобы приобрести мопед или подстричься. Местные жители, работники важных для жизни города предприятий, железной дороги (будут пропускаться, - ред.)», - заявил Махотин, передает Радио Свобода.

На въезде будут работать местные правоохранители, которые смогут идентифицировать жителей Подольска на въезде. Потребуется или регистрация, или справка с места работы, заявил Махотин.

В пресс-службе Одесской ОГА уточнили, что карантин будет действовать в течение двух недель.

По состоянию на 21 апреля в Подольске на COVID-19 заболели 37 человек, в том числе восемь врачей. Один из них, Виктор Г., умер 19 апреля. Городскую больницу, где он работал, закрыли на двухнедельный карантин.

38 контактных лиц находятся на самоизоляции. Всем медицинским работникам больницы и пациентам проведут ПЦР-тестирование, сообщили местные власти.

Всего в Одесской области – 146 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, два человека умерли (оба случая произошли в Подольске), четыре человека выздоровели, в том числе – двое детей.