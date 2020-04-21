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Город Почаев Тернопольской области, где располагается Свято-Успенская Почаевская лавра, с 10:00 21 апреля закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, передает Громадське.

Такое решение приняли из-за роста заболеваемости COVID-19 в Почаеве и нарушения карантина во время Пасхальных богослужений. По состоянию на 20 апреля в Почаеве подтвердили 13 случаев инфицирования коронавирусом

Контрольно-пропускные пункты для патрулирования усилят военнослужащими Кременецкого военного комиссариата, а также спасателями, которые будут проводить дезинфекцию и обеззараживание транспорта.

«Просим почаевчан немедленно вернуться в город и оставаться дома, а гостей – просим покинуть Почаев», - отметил Онышкевич.

Также с 21 апреля в Почаеве вводят пропускную систему. По пропускам в город сможет заехать только спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре Московского патриархата.

Так, в лавре во время службы находилось большое количество людей, которые не придерживались социальной дистанции. Часть из них не использовала средства индивидуальной защиты.

 
ForUm

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