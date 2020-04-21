также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, один военный погиб, 4 ранены 8
В ВСУ зафиксировали 3 новых случая заражения коронавирусом 14
В Житомирской области COVID-19 обнаружили у 6-месячного ребенка 15
В Украине зафиксировано уже 5710 случаев COVID-19 40
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары 19
На Пасху боевики 6 раз нарушили режим тишины 17
Полиция назвала количество нарушений в храмах в Пасхальную ночь 312
Авиация ГСЧС готовится отработать самый критический участок пожаров на Житомирщине 27
В Херсонской области пациент умер от коронавируса 21
В Украине сокращается количество новых случаев коронавируса 73
Трое украинских военных получили ранения 11
Пограничники изъяли контрабанду под видом гуманитарной помощи на сумму свыше 1,5 млн гривен 31
В Житомирской области потушили уже треть пожаров 19
Полиция Днепра открыла уголовное дело из-за толпы в соборе 40
Боевики обстреляли позиции ВСУ у Крымского 19
На Черниговщине зафиксировали очаг вспышки коронавируса 116
На Закарпатье задержали контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет 37
За границей от коронавируса умер еще один украинец 35

По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 415 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 338 случаев;

Волынская область - 174 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 270 случаев;

Закарпатская область - 205 случаев;

Запорожская область - 137 случаев;

Ивано-Франковская область - 556 случаев;

Кировоградская область - 247 случаев;

Киев - 892 случая;

Киевская область - 356 случаев;

Львовская область - 256 случаев;

Луганская область - 25 случаев;

Николаевская область - 41 случай;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 101 случай;

Ривненская область - 341 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 435 случаев;

Харьковская область - 77 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 988 случаев;

Черкасская область - 186 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщения о подозрении на COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги