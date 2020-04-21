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Правительство планирует продлить карантинные мероприятия, поскольку не было пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Об этом заявили на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по преодолению эпидемии болезни, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Также рассматривается возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

«Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин», - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также отметил, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

На совещании также обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Напомним, Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. 
ForUm

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