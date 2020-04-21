Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о намерении инициировать продление карантина и одновременно проанонсировал его ослабление.

Об этом Ляшко сообщил в эфире 24 канала, передает Укринформ.

«Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля, – ред.)», – заявил главный санитарный врач

В то же время он уточнил, что будет требовать продления карантина по крайней мере до 12 мая.

Как сообщал ForUm, Кабинет министров ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.