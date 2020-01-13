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Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает открытие против него уголовного производства местью пятого президента Петра Порошенко.

«В вопросе открытия ГПУ уголовного производства по обращению народных депутатов политсилы Петра Порошенко относительно моих действий на посту директора ГБР есть две составляющие: политическая и правовая», - написал он в Telegram.

«Начнем с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное – Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является.

Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита», - заявил Труба.

Он обратил внимание, что уголовное производство открыто в отношении сообщений о «фейковых аудиозаписях».

«Перспектив там нет. Но возникает главный вопрос: кто заказал и установил прослушивание в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария? На эти вопросы важно официально получить ответы в рамках существующего уголовного производства», - заявил бывший директор ГБР.

Труба пообещал сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы.

Напомним, 27 декабря 2019 Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

13 января сало известно, что ГПУ открыла против него уголовное производство.
ForUm

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