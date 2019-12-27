Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Временно исполняющим обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.
Напомним, 24 декабря Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№2116).
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