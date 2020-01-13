Генеральная прокуратура Украины открыла дело против бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», - отметил он.

По словам Гончаренко, записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно нарушал закон. «В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей», - подчеркнул нардеп.

Напомним, 27 декабря 2019 Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.