Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Указано, что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Назначен он был на эту должность распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На этой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Ранее Денис Ермак сообщил на своей странице в Facebook, что как сотрудник СНБО участвовал в АТО.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

СБУ пришла к Леросу домой, чтобы вручить повестки на допрос.