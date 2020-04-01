Народному депутату Украины от «Слуги народа» Гео Леросу направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту «незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины». Видеоматериалы были обнародованы 29 марта Леросом на его странице в Facebook.

«Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности во время досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве. 1 апреля с целью вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату», - заявили в ведомстве.

Сам Лерос в Facebook сегодня сообщил, что по адресу его проживания приехали сотрудники Службы безопасности Украины. При этом он связал это со скандалом вокруг Ермака.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.