Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными народным депутатом из фракции «Слуга народа» Гео Леросом видеозаписями о якобы «торговле» государственными должностями с участием человека, похожего на брата главы ОП Дениса Ермака.

«Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенному видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Лероса», - написал он в Facebook в воскресенье вечером.

«Мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов.

Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью», - заявил Ермак.

Он «порекомендовал подготовиться» Леросу, потому что «придется отвечать публично за каждое слово лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял!»

Очень печально что такой, как ты оказался в партии Слуга Народу среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям.

Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос 29 марта опубликовал в Facebook 11 видеофрагментов, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис вероятно обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Записи датированы августом – октябрем 2019 года, когда Андрей Ермак еще занимал должность помощника главы государства.



«Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве», – написал Лерос.

Противостояние между Леросом и Ермаком возникло после того, как в СМИ появилась информация о том, что Украина согласилась на создание консультационного совета по вопросам мирного урегулирования на Донбассе. Лерос был один из инициаторов обращения группы народных депутатов к президенту Владимиру Зелескому с тем, чтобы он не позволял Ермаку подписывать каие-либо документы о создании Консультационного совета, поскольку это будет приравниваться к госизмене.

20 марта Зеленский подписал указ об увольнении Лероса с должности своего внештатного советника.