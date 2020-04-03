Правоохранительные органы должны дать оценку обнародованным народным депутатом Гео Леросом информации, в которой якобы фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак и обсуждает назначение на государственные должности, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих», - сказал Разумков в комментарии изданию Цензор.нет.

Спикер подчеркнул, что перед законом все равны и «расследование должно происходить в рамках закона и без какого-либо давления».

«В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, шесть сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что у СБУ есть другие цели и задачи», - добавил Разумков.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

СБУ пришла к Леросу домой, чтобы вручить повестки на допрос.