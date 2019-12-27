Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко («Пума»), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области, до 24 февраля 2020 года.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года», - сказал судья.

Слова судьи встретили криками «Ганьба».

Напомним, в начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.