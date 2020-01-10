Потерпевший Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенко якобы совершили неудачное покушение, умер. Об этом сообщил адвоката Грищенко Виталий Ковальчук, передает «Украинская правда».

По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. По предварительным данным, смерть была естественной.

Напомним, двое бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака.

Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

По версии следствия, неудачное убийство было заказным. Местные СМИ писали, а позже и глава МВД Арсен Аваков сообщил, что вероятным заказчиком является Василий Шкондеюк, местный предприниматель, владелец туркомплекса, в котором, судя по соцсетям, неоднократно отдыхали супруги Грищенко.

В начале ноября 2019 года Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для Инны Грищенко «Пумы». 27 декабря Печерский суд Киева продлил арест Инне Грищенко до 24 февраля 2020 года.