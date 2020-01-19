Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом сообщает Офис Президента.

«Тела украинцев, трагически погибших в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook отметил, что сегодня с болью и скорбью вся страна прощается с погибшими украинцами в авиакатастрофе в Иране.

«Невосполнимая потеря. Вечная память», - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что самолет, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в «Борисполе». Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

Затем траурный кортеж направился к терминалу В, где его встретили работники сферы гражданской авиации.

Церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ будет продолжаться в терминале В Международного аэропорта «Борисполь» до 19 часов.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.